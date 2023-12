Udinese-Verona, gol pazzesco di Ngonge in rovesciata (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

Il pareggio del Verona ad Udine contro l’Udinese è una perla che testimonia tutto il talento di Ngonge. In un match dai ritmi alti e con i friulani che erano andati sul doppio vantaggio, il rigore di Djuric a fine primo tempo aveva rimesso tutte in bilico. Per il pareggio ci ha pensato il talento offensivo del Verona che con una rovesciata volante ha rimesso tutto apposto per gli scaligeri. Un gol fantastico, nello stadio che aveva visto poco più di una stagione fa l’esordio proprio di Ngonge e che adesso ha dovuto assistere alla perla dell’attaccante di Baroni.