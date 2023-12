Sci alpino: cancellato anche il super-G di Beaver Creek, weekend nero per la Coppa del Mondo

Beaver Creek senza pace. E’ stato cancellato anche il super-G della tappa di Coppa del Mondo negli Stati Uniti a causa del forte vento e delle condizioni meteo avverse: non si scenderà in pista nemmeno domenica dopo che nelle giornate di venerdì e sabato sono state già cancellate due discese. Davvero un avvio nero per il calendario del massimo circuito dello sci alpino, con una serie di gare cancellate gioco forza a causa del maltempo.

Niente da fare per gli organizzatori americani e per la giuria della Fis guidata da Markus Waldner. Dopo le due discese annullate, la neve che era caduta nei giorni passati è stata buttata di nuovo dentro la pista dalle folate di vento sulle montagne del Colorado. Il calendario della velocità deve dunque ancora aprirsi e la trasferta americana non ha regalato punti. La prossima tappa veloce è programmata in Val Gardena per un recupero di Zermatt-Cervinia.