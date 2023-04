Milan-Empoli, Pioli oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Milan, dopo aver annichilito il Napoli al Maradona, vuole continuare nel suo periodo positivo, cercando la vittoria nel match contro l’Empoli valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una sfida molto importante in chiave lotta per la Champions League per la squadra campione d’Italia, che dovrà affrontare una squadra assolutamente abbordabile. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di giovedì 6 aprile alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, Milan TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

