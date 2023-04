Boxe, Giovanni De Carolis torna sul ring: il 14 aprile a Basilea in attesa dell’Europeo

Il campione WBO intercontinentale dei supermedi Giovanni De Carolis (31v10s1p) torna sul ring a quasi un anno di distanza dalla vittoria dello scorso maggio contro Daniele Scardina. Il pugile romano, in attesa di combattere per la corona europea, il prossimo 14 aprile sarà a Basilea per incrociare i guantoni con il croato Bosko Misic (25v22s) in un match sulle sei riprese, che farà da sottoclou all’incontro per l’Europeo dei pesi minimosca femminili tra Gabriela Timar (8v1s) e l’italiana Giorgia Scolastri (3v1s). Un match di preparazione per De Carolis, nominato dall’Ebu sfidante ufficiale del campione europeo dei supermedi Kevin Lele Sadjo. Le trattative sono ancora in corso e la data e la sede del match continentale devono essere comunicate, ma intanto De Carolis si prepara.