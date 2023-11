Milan: deroga Figc concessa, Camarda convocato contro la Fiorentina

LA Figc stabilisce che i calciatori ‘giovani’ che hanno compiuto quindici anni possono partecipare ad attività agonistiche organizzati dalle Leghe, purché autorizzato dal Comitato Regionale. Ecco dunque che Francesco Camarda, classe 2008, ha ottenuto la deroga del Comitato regionale Lombardia per giocare in Serie A. Manca ormai solo l’ufficialità, ma il giovane talento rossonero è pronto a scendere in campo tra i big in occasione di Milan-Fiorentina.