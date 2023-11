Inter, Ranocchia: “Non credo nel ritorno di Icardi, inizierò a collaborare con la società”

L’ex difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ha parlato a TeleLombardia del rapporto tra Icardi e il club nerazzurro: “Non credo in un ritorno di Icardi all’Inter. Bisognerebbe riaprire una vicenda finita non bene per entrambe le parti. Non credo l’Inter vorrà aprire capitoli chiusi. Sto valutando molti progetti con la società. Ora mi riposo con la mia famiglia. Poi ci sarà tempo per prendere il patentino da allenatore”.