Miglior allenatore 2023, gli ex Inter snobbano Inzaghi: Skriniar vota Spalletti, Lukaku non lo inserisce in top-3

I capitani delle diverse Nazionali sono stati chiamati ai voti per eleggere il miglior allenatore del 2023. Presenti anche Skriniar e Lukaku, in quanto guide della nazionale slovacca e di quella del Belgio. I due ex Inter, però, non hanno indicato Simone Inzaghi come favorito. Il serbo, ora impegnato al PSG, ha posizionato sul gradino più alto Luciano Spalletti, l’anno scorso alla guida del Napoli campione d’Italia. Sul secondo gradino del podio c’è Pep Guardiola, allenatore del Manchester City e solo al terzo posto si trova Simone Inzaghi, che siede sulla panchina nerazzurra. Lukaku, dall’altra parte, non inserisce nemmeno il suo ex allenatore nella top 3. Il vincitore del 2023, per il romanista, è Guardiola, che ha conquistato campionato e Champions League nell’anno passato. Il secondo posto è di Xavi, alla guida di un Barcellona campione di Spagna e infine chiude il podio Spalletti, che ha portato il terzo scudetto a Napoli.