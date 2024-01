Coppa d’Africa 2024: falsa partenza anche per l’Algeria di Bennacer, l’Angola impone il pari

Falsa partenza anche per l’Algeria di Bennacer e Aouar in Coppa d’Africa 2024. La favorita assoluta per la vittoria del girone D e tra le candidate per la conquista del trofeo stecca all’esordio contro l’Angola di Zito Luvumbo, non andando oltre un pareggio per 1-1, peraltro giusto per quanto visto sul terreno di gioco. E dire che lo svolgimento dell’incontro prende una bella piega per la formazione di Belmadi, in vantaggio con Bounedjah al 18′ e in pieno controllo per tutto il primo tempo.

Nella ripresa qualche difficoltà nel costruire occasioni per provare a raddoppiare da parte dei nordafricani, Ismael Bennacer, non al meglio perché rientrato da poco da un lungo infortunio, viene ammonito al 51′ e non riesce più a metterci verve in mezzo al campo venendo sostituito dall’altro Serie A Aouar, ma nel frattempo al 68′ arriva il pareggio dei ragazzi di Soares Goncalves con il rigore di Mabululu, entrato sul finire del primo tempo, e il risultato non cambierà più fino alla fine. Si rimescolano così le carte in questo raggruppamento, dove domani si giocherà anche Burkina Faso-Mauritania alle ore 15.