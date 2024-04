Mezza maratona Berlino, un 70enne israeliano promette: “Correrò con un ananas in testa”

Correre i 21,1 chilometri della mezza maratona di Berlino con un ananas in testa. Questo l’obiettivo di Moshe Lederfien, israeliano di 70 anni, che vuole sensibilizzare sulla connessione tra le persone e la natura, ma anche “entrare in contatto con le persone e farle ridere“. L’uomo ha inoltre raccontato che una decina d’anni fa, camminando con una bottiglia d’acqua in testa, ha scoperto di essere in grado di tenere facilmente in equilibrio gli oggetti sul suo campo. Nel corso degli anni ha allenato questo talento grazie all’allenamento regolare e alla sua forza mentale ed è pronto a metterlo in mostra nella capitale tedesca. “L’attuale boom delle corse è accompagnato dallo sviluppo di molte sfaccettature di questo sport – ha spiegato l’organizzatore della manifestazione SCC Events -. Ci si concentra più sulla corsa come evento. I corridori e gli spettatori sono sempre felici di vedere la gente in costume e l’atmosfera aumenta“.