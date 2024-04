Monza-Napoli, Palladino: “Sfida stimolante, stagione storica per il club”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Napoli, in programma domani alle 15.00: “Domani affrontiamo una squadra forte. Restano sempre i campioni d’Italia in carica. La partita è stimolante sotto tutti i punti di vista, non solo per la classifica. Quest’anno abbiamo fatto qualcosa di storico e indimenticabile e ne sono orgoglioso. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, ma puntiamo sempre a migliorare gara dopo gara. Ci sono ancora tanti scontri diretti e proveremo a lottare per un posto nella parte sinistra di classifica. L’assenza di Matteo Pessina per noi sarà pesante, ma chi lo sostituirà lo farà al meglio. Il capitano sarà Pablo Marì”.