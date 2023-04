Melissa Satta si sfoga sui social: “Vittima di bullismo e sessismo per la mia storia con Berrettini”

“E’ da po’ di tempo che sto vivendo una situazione sui social abbastanza surreale”. Melissa Satta si è sfogata sui social dopo i numerosi insulti ricevuti per la sua storia con Matteo Berrettini. “Da un po’ di mesi ricevo messaggi di insulti che definisco di bullismo e anche di sessismo, due temi molto importanti e ai quali sono molto sensibile – aggiunge l’ex velina – . E’ un messaggio che voglio lanciare per le tante ragazze che vivono ogni giorno situazioni del genere”.

“Io vengo attaccata per la mia storia personale e sentimentale, ma ci sono tante ragazze che ogni giorno vengono bullizzate per tantissimi altri motivi – ha detto Melissa Satta -. Penso che nel 2023 non debba più esistere né questo tipo di bullismo né questo tipo di sessismo. Tanti anni fa ho scelto ed accettato di essere un personaggio pubblico, accetto qualsiasi cosa comporti essere un personaggio pubblico, sono contenta di raccontarmi sui social media, di raccontarvi del mio lavoro, del mio ruolo anche di mamma, di donna, ma comunque amo tenere un po’ di cose per me”.

“In questo momento sto semplicemente cercando di vivere una situazione sentimentale con un’altra persona, voglio semplicemente provare ad essere felice, a trovare un mio momento di pace e tranquillità – aggiunge -. Veramente nel 2023 dobbiamo puntare il dito contro una donna perché il proprio compagno vive un momento un po’ più difficile nel proprio lavoro? E se fosse stata la donna a vivere un momento lavorativo difficile l’uomo sarebbe stato colpevolizzato in questa maniera? Penso che ognuno di noi possa vivere un momento un po’ complicato nella propria carriera, gli alti e bassi ci sono nella vita di tutti”.