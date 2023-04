Napoli, Osimhen: “La città è travolgente e la squadra è forte, non posso chiedere di meglio”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni del TG5. “Siamo vicini allo Scudetto e non vediamo l’ora di realizzare il nostro sogno – ha affermato il nigeriano –. Noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre pensato di poter fare qualcosa di eccezionale anche quando nessuno ci credeva. La città è travolgente e l’affetto della gente straordinario, non avevo mai ricevuto così tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare lo Scudetto allo stadio con i tifosi”.

“Razzismo? Lotterò per fermarlo – ha poi commentato il centravanti nel Napoli, a proposito di questa tematica piuttosto attuale -, perché non è bello essere giudicato per il colore della pelle: questo danneggia tutti e condiziona la vita delle persone. Mercato? Adesso stiamo per vincere per la prima volta, sono in una grande squadra e la mia carriera è in crescita. Mi trovo in uno dei più grandi club, non posso chiedere di meglio. Forza Napoli sempre!”, ha concluso Osimhen.