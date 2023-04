Cadice-Real Madrid: cori razzisti contro Rudiger

Il difensore del Real Madrid Antonio Rüdiger è stato oggetto di cori razzisti da parte dei tifosi del Cadice in occasione della partita disputata ieri e valida per il campionato spagnolo. Le immagini pubblicate domenica dai media spagnoli mostrano i tifosi del Cadice che urlano insulti a Rüdiger dopo che è andato sugli spalti per regalare la sua maglia a quello che sembrava essere un tifoso del Real Madrid. Contro il difensore tedesco sono stati lanciati anche oggetti. Rüdiger ha scambiato qualche parola con alcuni tifosi che gli urlavano contro prima di regalare la maglia e salutare alcuni fan del Real. Due persone che sembravano essere membri dello staff del Real si sono avvicinate per portare via il giocatore dai tifosi avversari.