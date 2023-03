Medvedev-Tiafoe in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Daniil Medvedev se la vedrà contro Frances Tiafoe nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della località americana. Il beniamino di casa, che sta giocando un ottimo tennis e sogna l’ingresso tra i primi 10 (distanti pochi punti), proverà a interrompere la striscia di 18 vittorie di fila del giocatore più in forma del momento. Medvedev è reduce dai titoli a Rotterdam, Doha e Dubai e ha intenzione di ripetersi anche nel deserto californiano. Finora le uniche difficoltà le ha incontrate nel match contro Zverev, conquistato a fatica per 7-5 al terzo. Non dovrà però sottovalutare un avversario ostico come Tiafoe, il quale finora non ha ancora perso set e non vuole fermarsi a un passo dalla finale. A scendere in campo favorito sarà ovviamente il russo, avanti peraltro 4-0 nei precedenti.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Medvedev e Tiafoe scenderanno in campo nella serata di sabato 18 marzo, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la partita di semifinale tra Medvedev e Tiafoe garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine dell’incontro.