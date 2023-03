Tabellone qualificazioni WTA 1000 Miami 2023: Sara Errani cerca un posto nel main draw

È stato ufficialmente pubblicato il tabellone di qualificazione del WTA 1000 di Miami, tabellone a 48 giocatrici e che mette in palio 12 posti per il tabellone principale di quest’evento prestigioso. Per l’Italia c’è Sara Errani, che all’esordio se la vedrà contro la britannica Jodie Burrage. In caso di successo, poi, una tra la russa Kamilla Rakhimova e la canadese Katherine Sebov.

WTA 1000 MIAMI – TABELLONE QUALIFICAZIONI

(1) Gracheva vs Jani

Stearns vs (17) Peterson

(2) McNally vs Yastremska

Danilovic vs (15) Friedsam

(3) Volynets vs Juvan

Hunter vs (23) Birrell

(4) Muchova vs Watson

Kucova vs (18) Pigossi

(5) Bonaventure vs Bjorklund

Bassols Ribera vs (22) Zidansek

(6) Rakhimova vs Sebov

Burrage vs (13) Errani



(7) Bucsa vs Navarro

Osuigwe vs (16) Schmiedlova

(8) Tomova vs Scott

Townsend vs (14) Golubic

(9) Masarova vs Hibino

In-Albon vs (19) Frech

(10) Grabher vs Nugroho

Waltert vs (21) Martincova

(11) Shnaider vs Siegemund

Zvonareva vs (24) Lys

(12) Tsurenko vs Vandeweghe

Swan vs (20) Dart