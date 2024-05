Medvedev si ritira con Lehecka: cosa è successo e cosa succede con le scommesse

Anche Daniil Medvedev alza bandiera bianca a Madrid. Nel corso del quarto Masters 1000 del 2024, il tennista russo – numero quattro del ranking Atp – ha deciso di ritirarsi al termine del primo set contro il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4. La motivazione risiede nel fatto che Medvedev, nel corso della prima frazione di gioco, ha avuto un problema all’inguine e ha chiesto immediatamente il fisioterapista. Ha provato a finire il set, ma sul 4-4 ha perso la battuta e di conseguenza anche il parziale ed ha deciso, in maniera precauzionale, di abbandonare la contesa. Lehecka dunque vola per la prima volta in semifinale in un Masters 1000.

IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS

Per quel che concerne le scommesse, visto che è terminato il primo set, la quota vincente Lehecka viene pagata così come viene data perdente la quota vincente Medvedev. Idem con tutte le scommesse concluse (tipo vincente primo set), mentre le altre (vincente secondo set, over games) sono sospese e saranno giudicate void ovvero nulle.