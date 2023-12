Manchester City-Crystal Palace 2-2, Guardiola: “Altri punti buttati, pareggio giusto”

Il Manchester City ha pareggiato 2-2 in casa contro il Crystal Palace. Alle reti di Grealish e Lewis hanno risposto i gol di Mateta al 76′ e di Olise su rigore al 95′. Guardiola ha commentato così la vittoria sfumata: “Abbiamo giocato bene, siamo stati sempre in guardia. Il gol subito alla fine è frutto di una nostra disattenzione. Siamo riusciti a buttare di nuovo due punti. Non riusciamo a vincere partite che meriteremmo di portare a casa. Il pareggio è stato giusto per il finale che abbiamo giocato”.