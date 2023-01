Matteo Berrettini perde punti e posizioni: ecco il suo nuovo ranking

La sconfitta al primo turno dell’Australian Open 2023 contro Andy Murray costa caro a Matteo Berrettini, che perderà parecchie posizioni nel ranking Atp. L’azzurro difendeva infatti i punti della semifinale raggiunta lo scorso anno a Melbourne, ma non li difenderà in virtù del prematuro ko. Saranno ben 710 i punti che perderà Matteo, il quale scivolerà fuori dai primi 20. Al momento Berrettini è virtualmente numero 21 delle classifiche, ma potrebbe scendere ancora. Alle sue spalle ci sono parecchi giocatori che potrebbe superarlo, ma ovviamente dipenderà dai loro risultati. La speranza è che Matteo riesca a limitare i danni, così da non compromettere il resto della stagione con tabelloni troppo complicati. Purtroppo per l’Italia, dopo una sola settimana non avrà già più tre giocatori tra i primi venti.