Morte Vialli, Dino Baggio: “Bisogna fare chiarezza sulle sostanze prese negli anni, ho paura”

Dino Baggio ha parlato della morte di Gianluca Vialli a TV7, analizzandola in un contesto più ampio legato al doping: “Bisognerebbe fare chiarezza sulle sostanze che abbiamo preso in quegli anni. Ammetto che anch’io ho paura visto che succede a molti calciatori. Non so se il doping sia la causa della morte di Vialli, ma è chiaro che c’è sempre stato. Dobbiamo capire se determinati integratori hanno fatto male con il passare del tempo. Alcune persone hanno menzionato anche l’erba dei campi e dei prodotti utilizzati che potevano essere dannosi“. Dino Baggio ha però speso anche parole al miele per Vialli: “Ho uno splendido ricordo di lui. Quando ero in squadra con lui avevo 21 anni e aveva sempre parole buone per noi. Voleva vederci crescere ed era un uomo spogliatoio. Se n’è andato troppo presto“.