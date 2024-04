Matteo Berrettini in finale all’ATP 250 di Marrakech 2024: montepremi e nuovo ranking

Matteo Berrettini batte in rimonta Mariano Navone nella seconda semifinale e raggiunge la finale dell’ATP 250 di Marrakech. Tredicesimo atto conclusivo nel circuito maggiore per il tennista romano, tornato subito competitivo nonostante i tanti mesi di stop per infortunio. La risalita di Matteo prosegue: 165 punti sono già in tasca e questo vuol dire rientro in top-100: sarà 95 o nel peggiore dei casi n°96 in caso di sconfitta in finale. In caso di successo domani in finale contro Carballes Baena, arriverebbe un ritorno tra i primi 85 della classifica. Intanto, Berrettini si garantisce anche un assegno superiore ai 50,000€

MONTEPREMI ATP MARRAKECH 2024

PRIMO TURNO – € 6.215 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 10.165 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.510 (50 punti)

SEMIFINALE – € 30.220 (100 punti)

FINALE – € 51.400 (165 punti)

VINCITORE – € 88.125 (250 punti)