Crystal Palace-Manchester City 2-4, Guardiola: “De Bruyne sta bene, dobbiamo migliorare in difesa”

Il tecnico del Manchester City Guardiola ha parlato, in conferenza stampa, dopo il successo in casa del Crystal Palace per 4-2: “Senza De Bruyne oggi sarebbe stata molto più difficile. Sta bene ed è in ottima condizione fisica. Giocatori come lui aiutano tutta la squadra. Riuscire ad avere la continuità di rendimento che ha avuto lui per nove anni al City non è da tutti. Il suo primo gol è stato incredibile. Oggi non siamo stati solidi in fase difensiva come altre volte. Il primo gol nasce da una nostra disattenzione”.