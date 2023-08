Masters 1000 Toronto, Sinner: “Abbiamo lavorato duramente, sono in fiducia dopo Wimbledon”

“Vincere un torneo come Toronto significherebbe tanto. Tutti i sacrifici, il duro lavoro, la passione che ho. Io e il mio team stiamo lavorando molto per centrare l’obiettivo di vincere questo 1000 o altri eventi importanti. Quest’anno mi sto avvicinando tanto“. Jannik Sinner è pronto ad iniziare la sua avventura nordamericana dal Canada e dal match di secondo turno contro Matteo Berrettini. “I campi in cemento sono quelli che mi piacciono maggiormente – ha ribaddito l’altoatesino – L’ho dimostrato a Indian Wells e a Miami quest’anno. È una superficie dove mi sento molto bene. Ci siamo allenati molto duramente nelle scorse due settimane, è stato come affrontare una nuova ‘off-season’. Sono contento di competere nuovamente, di sentirmi libero in campo e di provare a fare il mio gioco. Sono abbastanza in fiducia, vista la semifinale raggiunta a Wimbledon. Vediamo come va”.