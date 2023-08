Calcio in tv, al via la stagione 2023/2024: ecco dove vedere i campionati e le coppe europee

La nuova stagione di calcio in tv sta per partire. Le vacanze per il mondo del pallone stanno ormai terminando: dopo Ferragosto cominceranno sia la Serie A che la Serie B, ma già questo week-end scattano ai nastri di partenza la Premier League, la Liga e la Ligue 1 senza dimenticare il primo turno della Coppa Italia. Ma dove vedere in tv le partite? Ecco uno sguardo d’insieme di tutte le competizioni più importanti trasmesse in televisione o in streaming con le relative emittenti che trasmettono i diritti di trasmissione. Buona stagione a tutti.

IL RIEPILOGO

SERIE A: tutte le partite su Dazn, 3 partite ogni giornata in diretta su Sky

SERIE B: tutte le partite in diretta sia su Dazn che su Sky

SERIE C: in via di definizione

COPPA ITALIA E SUPERCOPPA ITALIANA: tutte le partite in diretta su Mediaset

CHAMPIONS LEAGUE: una partita al mercoledì su Prime Video, tutte le altre partite su Sky. Inoltre su Mediaset una partita in chiaro al martedì, le altre partite anche su Infinty

EUROPA LEAGUE: sia su Dazn che su Sky

CONFERENCE LEAGUE: sia su Dazn che su Sky

SUPERCOPPA EUROPEA: Prime Video

PREMIER LEAGUE: Sky

BUNDESLIGA: Sky

LIGA: Dazn

LIGUE 1: Sky

FA CUP: Dazn

CAMPIONATO ARABO: La 7

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024: le partite dell’Italia in diretta sulla Rai, le altre partite in diretta su Sky

EUROPEI 2024: 31 partite in diretta sulla Rai, tutte le 51 partite in diretta su Sky di cui 20 in esclusiva