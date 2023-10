Masters 1000 Shanghai 2023, Rublev dopo il ko in finale: “Sto giocando bene, è solo questione di tempo”

Andrey Rublev è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Hubert Hurkacz nella finale del Masters 1000 di Shanghai 2023: “Non sono sorpreso dal livello di Hubi, so che è un grande giocatore e che è molto difficile batterlo. Ci siamo affrontati quattro volte ed è uno contro cui puoi perdere molto facilmente proprio per il modo in cui serve. Oggi ha servito in maniera irreale ed era difficile fare qualcosa al riguardo. Inoltre si è mosso molto bene, non è facile trovare vincenti“.

Malgrado il ko nell’atto conclusivo del torneo, il giocatore russo prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: “Ci sono cose positive che posso portare a casa, a partire dal livello espresso durante tutto il torneo, oltre al fatto di aver raggiunto una nuova finale Masters 1000. È chiaro che sono cose positive e mi spingono a continuare a lavorare esattamente allo stesso modo: sento che in questi mesi ho fatto tutte le cose giuste, sto giocando bene ed è solo questione di tempo prima di poter mostrare questo livello nei tornei. Spero di continuare a migliorare e continuare a mostrare questo livello per il resto dell’anno”

Infine, Rublev ha concluso: “Finale di stagione? Non ho aspettative, voglio solo continuare ad allenarmi, dando il massimo ogni giorno per poter qualificarmi al Torino, e lì vedremo cosa si può fare. Mi mancano ancora due tornei, ma vi dico che l’obiettivo è qualificarsi al Masters. Spero di poter giocare ad alti livelli a Vienna e Parigi, e poi eventualmente anche a Torino“.