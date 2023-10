Masters 1000 Shanghai 2023, trionfa Hurkacz: “Voglio lottare per giocare le Finals di Torino”

“È una finale del Masters 1000, abbiamo lottato entrambi cercando di sfruttare le opportunità, quindi ero davvero emozionato per aver vinto, davvero euforico di aver vinto questa battaglia. Andrey stava giocando ad alto livello, quindi sapevo che dovevo essere efficace con i miei colpi. Sono rimasto positivo, ho avuto diverse conversazioni con me stesso”. Lo ha detto Hubert Hurkacz in conferenza stampa dopo aver vinto quest’oggi il torneo Masters 1000 di Shanghai battendo Andrey Rublev in finale, fatto che lo rimette in corsa per qualificarsi alle Atp Finals di Torino: “Sono arrivato al tour asiatico, partendo da Shanghai, sapendo che se volevo darmi la possibilità di essere a Torino, dovevo vincere tornei. Direi che è un ottimo inizio. È stata una settimana incredibile qui a Shanghai, mi sono divertito moltissimo, anche se l’obiettivo finale è migliorare ogni giorno e continuare a migliorare”, ha aggiunto nelle parole riportate da Puntodebreak.

E sul fatto di aver vinto sotto gli occhi di Roger Federer: “Questo torneo è stato vinto da tanti campioni in passato, giocatori incredibili. Nel mio intervento ho cercato di ringraziare tutti. Ho dimenticato di citare Roger, mi dispiace. Spero che non se lo perda e che non la prenda sul personale”, ha aggiunto ironizzando.