Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 31 ottobre

Il programma di martedì 31 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023. Giornata dedicata al completamento dei match di primi turni ma anche ad alcune sfide di secondo turno. Spicca ad esempio l’esordio di Carlos Alcaraz, opposto a Safiullin, ma anche quello di Rublev, che chiude il programma sul Centrale. Scenderà in campo anche Jannik Sinner, ma in doppio insieme a Wawrinka, contro Djokovic/Kecmanovic. Di seguito ecco la programmazione completa.

COURT CENTRAL

Ore 11:00 – (Q) Fucsovics vs (10) Zverev

a seguire – Altmaier vs Fils

a seguire – Humbert vs (Q) Giron

a seguire – (PR) Monfils vs Cerundolo

Non prima delle 19:30 – (Q) Safiullin vs (2) Alcaraz

Non prima delle 20:30 – Thompson o Nishioka vs (5) Rublev

COURT 1

Ore 11:00 – (LL) Lajovic vs (WC) Bonzi

a seguire – Korda vs (11) Hurkacz

a seguire – Auger-Aliassime vs Struff

Non prima delle 16:00 – Griekspoor vs Davidovich Fokina

a seguire – (16) Khachanov vs Djere

a seguire – Bublik vs Jarry

COURT 2

Ore 11:00 – Kecmanovic vs Etcheverry

a seguire – (Q) Wolf vs McDonald

Non prima delle 14:00 – Sinner/Wawrinka vs Djokovic/Kecmanovic