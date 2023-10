Empoli-Atalanta, Gasperini: “Squadra in crescita. Scamacca centravanti utile”

Dopo la vittoria contro l’Empoli sono arrivate le parole di Gian Piero Gasperini che ha sottolineato come la sua squadra sia in crescita di rendimento. Queste le parole del tecnico della Dea ai microfoni di DAZN dopo la vittoria rotonda.

Gasperini: “La squadra sta crescendo ormai da un paio di settimane e ha recuperato sicurezza di gioco e geometrie più veloci. Settimo clean sheet? Ci sono dei momenti in cui corriamo qualche rischio di troppo quando abbassiamo la concentrazione. Dobbiamo molte volte muovere meglio la palla e con più sicurezza quando siamo in vantaggio. Il fatto di giocare così tante partite anche in Europa ti arricchisce nel ritmo e dal punto di vista tattico. Ci può essere un po’ di fatica in certi momenti, però globalmente sono più i vantaggi che hai. Scamacca? Lui era partito bene, poi ha avuto qualche acciacco. Ora sta recuperando, è un ragazzo giovane e sano. Se ha continuità di partite e di allenamenti la sua condizione inevitabilmente migliora. Poteva fare stasera anche qualche gol in più: ha dimostrato quello che è il suo potenziale, soprattutto nelle conclusioni. Scamacca ha le potenzialità per essere un centravanti vero e utile per l’Atalanta e la Nazionale. Lui sta lavorando con tanta volontà per migliorare“.

Ancora: “Siamo reduci da una partita in Austria, dove ci abbiamo messo tanto del nostro per non vincerla – dice ancora Gasperini – Quella partita ci brucia perché era una grande opportunità. Oggi sul 3-0 ci è stato un momento in cui stavamo smettendo di giocare come in Austria. Non è obbligatorio cercare sempre il gol, ma si può muovere meglio la palla. Scalvini? È una lombalgia abbastanza forte che è venuta fuori venerdì. Negli ultimi due giorni era migliorato, poi è ritornata fuori giocando la partita. Inter? Incontriamo i più forti del campionato: capiremo anche noi a che punto siamo“.