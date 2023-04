Masters 1000 Montecarlo, Rublev: “Oggi ero pronto a livello mentale”

“Sono felice, perché anche prima del torneo ero sicuro di essere sulla strada giusta. Stavo facendo le cose nel modo giusto in allenamento, anche se magari durante le partite ancora non si vedeva. Speravo che prima o poi si sarebbero visti questi progressi anche in campo, anche se non mi aspettavo di raggiungere un risultato del genere così in fretta”. Andrey Rublev commenta così la sua vittoria nel Masters 1000 di Montecarlo. Una finale in cui ha recuperato uno svantaggio di 1-4 nel terzo set contro Rune: “Il fatto che si trattasse della mia terza finale 1000 mi ha aiutato. In quelle partite appena sono andato sotto ho patito molto a livello mentale. Oggi invece ero molto più pronto, anche nei momenti di difficoltà mi sono detto di continuare a restare lì e lottare fino alla fine”. Il russo poi ha ribadito la sua gioia nel ricevere così tanto tifo dal pubblico in un momento storico difficile: “Sono molto grato, è difficile ottenere un supporto così importante dai tifosi, specialmente considerando il paese dal quale provengo”.