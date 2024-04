Masters 1000 Montecarlo 2024, la pioggia posticipa l’inizio degli incontri martedì 9 aprile: tutti gli aggiornamenti

Pioggia protagonista nelle prime ore di martedì 9 aprile nel Principato di Monaco. L’inizio degli incontri della terza giornata del Masters 1000 di Monte-Carlo è per il momento posticipato dalle ore 11:00 alle 11:30. Ad annunciarlo è stato lo stesso torneo monegasco. Le previsioni non sono delle migliori fino all’incirca a ora di pranzo, poi dovrebbero migliorare con il passare delle ore. Seguiranno aggiornamenti

AGGIORNAMENTO: Non si giocherà prima delle 12:00.

L’ORDINE DI GIOCO

☔️ Due to the weather conditions, there will be no play before 11.30am local. #RolexMonteCarloMasters

— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 9, 2024