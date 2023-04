Masters 1000 Montecarlo 2023, Musetti: “Faccio fatica a non piangere, sto sognando”

Lorenzo Musetti ha commentato a caldo la vittoria ai danni di Novak Djokovic agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023: “Vittoria incredibile, faccio fatica a trattenere lacrime. E’ stata una partita lottata fino all’ultimo punto. Sul 5-4 ho annullato una palla break dopo aver due match point. Mi è tremata un po’ la mano per paura di vincere ma sono stato bravissimo a restare lì. Non riesco a descrivere ciò che provo, sto sognando“.

Musetti ha poi parlato della sfida ai quarti contro Sinner: “Domani sarà un match difficile. Io e Jannik siamo amici, ci conosciamo da tanto. Sono contento per il tennis italiano, se lo merita“. Infine, un pensiero per Berrettini: “Ci tengo ad augurare buona fortuna a Matteo. Sono sicuro che ritornerà presto a far valere i colori dell’Italia“.