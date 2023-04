Masters 1000 Montecarlo 2023, Djokovic: “Importante cominciare bene, peccato per l’assenza di Nadal”

Impegnato nel Masters 1000 di Montecarlo 2023, Novak Djokovic ha parlato in occasione del media day: “Negli ultimi ci ho fatto l’abitudine a non giocare per periodi prolungati, ma è così. Ho avuto modo di allenarmi di più sul rosso e mi auguro che questo torneo di Montecarlo vada meglio rispetto agli ultimi, in cui non ho fatto benissimo. Rispetto allo scorso anno è diverso visto che ho già giocato tanto e ho più partite nelle gambe. Per me è difficile cominciare bene sulla terra rossa, perciò i primi tornei sono molto importanti“.

Nole ha poi detto la sua su Carlos Alcaraz: “Nell’ultimo anno e mezzo ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo, a prescindere dalla superficie. Molti pensavano che potesse vincere uno slam sulla terra battuta invece l’ha vinto sul veloce. Ciò dimostra quanto è completo. E’ incredibile per il nostro sport avere un campione del genere, poi così giovane. Bella anche la sua rivalità con Jannik Sinner. Credo che loro due, insieme a Holger Rune, saranno al vertice in futuro. Potrebbero essere i nuovi Big 3” ha detto sorridendo.

Infine, il serbo ha commentato l’assenza di Nadal: “Un vero peccato, lui è migliori di sempre su questa superficie. Allo stesso tempo, quando lui non c’è aumentano le opportunità per tutti noi altri di andare avanti“.