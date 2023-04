Tsitsipas, cuore Genoa: “Tifoso sin da bambino, voglio andare al Ferraris”

C’è un tifoso inaspettato che segue col fiato sospeso la corsa alla promozione del Genoa di Gilardino e che ora è chiamato a difendere il titolo vinto l’anno scorso al Masters 1000 di Montecarlo. Si tratta di Stefanos Tsitsipas che ai microfoni di Sky Sport ha confessato la sua fede per il Genoa. “Sostengo il Grifone da quando ero bambino, tutto è iniziato con i videogiochi: ho deciso che sarebbe stata la mia squadra italiana da tifare”, le sue parole. E c’è un desiderio speciale: “Mi piacerebbe molto, un giorno, poter andare a vedere una partita e tifare per loro di persona”. Tsitsipas entrerà nel tabellone del singolare maschile di Montecarlo ai sedicesimi da seconda testa di serie. Poi si vedrà. Dalle parti di Villa Rostan però già iniziano a pensare ad un invito al Ferraris per un’occasione speciale.