Masters 1000 Montecarlo 2023, Bonzi si ritira con Tsitsipas: cosa succede con le scommesse

Benjamin Bonzi alza bandiera bianca e si ritira contro Stefanos Tsitsipas. Nell’ultima partita di giornata del Masters 1000 di Montecarlo, valevole per il secondo turno del torneo monegasco, il tennista francese sotto 1-4 nel primo set ha deciso di gettare la spugna per via di un problema al polso sinistro capitatogli proprio alla fine del terzo game del primo set. Inutile l’intervento del fisioterapista che ha applicato una bendatura per cercare di tenerlo fermo. Ma Bonzi ha sentito un brutto rumore all’interno e ha deciso di interrompere la partita spianando la strada del greco che così si qualifica agli ottavi di finale senza giocare

Cosa succede con le scommesse? Chi ha giocato Tsitsipas vincente prende ugualmente la quota perché la partita è cominciata. Mentre tutte le scommesse e le giocate sui set, games e dintorni invece non verranno calcolate e saranno Void visto che non si è concluso neanche il primo set. Dunque la quota di quella giocata verrà annullata qualora fosse una multipla e invece verrà restituita qualora fosse una singola.