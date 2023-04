Los Angeles Lakers-Minnesota stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming play-in NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, match valido per i play-in di NBA 2022/2023. Gara importantissima, una delle più attese della stagione per entrambe le squadre: in palio, infatti, c’è un posto ai play-off della West Conference. Dopo le 82 partite di regular season, il team di LeBron James si è piazzato al settimo posto della classifica con il 52,4% di vittorie, 43 a fronte di 39 sconfitte. Minnesota, invece, ha chiuso la propria stagione occupano l’ottava piazza e con il 51,2% di successi, 42 a fronte di 40 ko. La palla a due è prevista per stanotte, mercoledì 12 aprile alle ore 04:00. Diretta TV su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go e su NBA League Pass.