Salernitana, gli ultras avvisano i tifosi del Napoli: “Ognuno festeggi a casa sua”

Attraverso un comunicato, gli ultras della Salernitana hanno messo in allerta i tifosi del Napoli che vivono a Salerno, invitandoli a non festeggiare la vittoria dello scudetto. “Napoli sta per vivere il suo sogno, com’è giusto che sia, ma questo non ci appartiene. È inutile nascondere che in città ci sia un numero di tifosi “avversari” e questo messaggio è rivolto proprio a questi. Al raggiungimento di questo importante traguardo dovrà farla da padrona il rispetto nei confronti della città e di tutti i tifosi della Salernitana, ciò si dimostra riponendo eventuali sciarpe e bandiere azzurre nel cassetto e non certo sui balconi di Salerno. Ognuno festeggi a casa sua” si legge nella nota della curva Sud Siberiano.