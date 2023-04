Masters 1000 Miami 2023, Sinner deluso dopo la finale: “Non mi sono svegliato nelle migliori condizioni”

Uno Jannik Sinner visibilmente deluso per l’epilogo nella finale del Masters 1000 di Miami ha parlato così durante la premiazione: “Voglio fare i complimenti a Medvedev, non solo per questo titolo ma per le ultime cinque finali. Sta giocando un grande tennis, sta facendo un grande lavoro con il team. Stamattina mi sono svegliato non al meglio, ma ringrazio il mio staff e i tifosi per il sostegno. Mi dispiace non aver potuto giocare nelle migliori condizioni quest’oggi, ma l’appuntamento è al prossimo anno. Ho perso le due finali qui, spero prima o poi di riuscire a vincerne una”.

E una battuta nei confronti del russo: “Ora inizia la stagione sul rosso, vediamo come te la caverai lì! Ma ti auguro il meglio”, ha detto l’azzurro sorridendo.