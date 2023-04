Napoli-Milan, torna al gol Leao con un gran tocco sotto: poi fa infuriare i tifosi azzurri (VIDEO)

di Giorgio Billone 58

Rafael Leao non perdona e torna al gol in Napoli-Milan, lo fa con un gran tocco sotto sull’uscita da parte di Meret che non riesce a limitare i danni sul portoghese lanciato verso la porta da un gran lancio di Brahim Diaz. Fa infuriare i tifosi azzurri poi l’attaccante, visto che esulta, involontariamente, sotto la curva di casa. Di seguito ecco il video del gol.