Masters 1000 Miami 2023, nessuna esenzione per Djokovic: il serbo non ci sarà

Novak Djokovic è costretto a saltare anche l’appuntamento con il Masters 1000 di Miami. Nessuna deroga da parte del governo degli Usa, il serbo non potrà entrare sul suolo americano senza la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione contro il Covid. “Abbiamo fatto quello che potevamo, abbiamo provato a parlare col governo, a ottenere un’esenzione per Novak ma non è stato possibile”, ammette James Blake, direttore del torneo. Il tennista serbo, attuale numero uno del ranking mondiale, con ogni probabilità tornerà in campo in occasione del Masters 1000 di Monte Carlo, in partenza il 9 aprile.