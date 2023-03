LIV Golf 2023: Leishman in testa dopo il primo round a Marana

Marc Leishman è in testa dopo il primo giro della tappa del LIV Golf in corso di svolgimento a Marana, in Arizona. L’australiano ha chiuso con 65 (-6) colpi, uno di vantaggio nei confronti del terzetto di inseguitori formato dal messicano Abraham Ancer, dal sudafricano Louis Oosthuizen e dall’americano Matthew Wolff. Lo statunitense Dustin Johnson, ex numero 1 del world ranking e dominatore assoluto della prima stagione della Superlega araba, è 36esimo con 72 (+1) al pari, tra gli altri, del connazionale Bryson DeChambeau e dello svedese Henrik Stenson. ella competizione a squadre, il team “Torque GC” capitanato dal cileno Joaquin Niemann, con Mito Pereira, David Puig e Sebastian Munoz, con un totale di -10 è al comando davanti allo “Smash GC” di Brooks Koepka (con Chase Koepka, Jason Kokrak e Wolff), al secondo posto con -9.