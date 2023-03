Masters 1000 Miami 2023, Musetti non interrompe la striscia negativa: vince Lehecka in due set

Lorenzo Musetti non riesce ad interrompere la sua striscia negativa di risultati ed esce all’esordio nel Masters 1000 di Miami, sconfitto in due set da Jiri Lehecka. Il ceco si impone con un duplice 6-4 in 1h e 20′ di gioco, accedendo così al terzo turno del torneo in corso in Florida. L’allievo di Simone Tartarini sin dalle prima fasi dell’incontro è sembrato in balia dell’avversario, che ha controllato senza patemi la sfida. Si tratta della quinta sconfitta consecutiva per il toscano classe ’02 e la quarta eliminazione di fila al primo turno.

LA PARTITA – Avvio equilibrato, con Lorenzo che nel quarto game si conquista quella che poi effettivamente sarà l’unica palla break avuta nel corso dell’intera sfida. Lehecka la cancella grazie al servizio, che quest’oggi ha funzionato quasi alla perfezione. Poi sul 3-3 l’azzurro incontra il primo momento di difficoltà, andando sotto 15-40. Riesce anche lui grazie al servizio e a un paio di errori dell’avversario a risalire, ma alla quarta break è costretto in ogni caso a capitolare. Lehecka sale sul 4-3 e poi chiude pochi minuti più tardi per 6-4.

Il ceco è bravo a sfruttare l’inerzia tutta dalla sua parte contro un Musetti a corto di fiducia e mette a segno la zampata anche ad inizio secondo set. Immediato break nel primo game e frazione in controllo fino al match point. Musetti infatti riusce a restare in scia, ma senza mai dare l’impressione di poter ribaltare la contesa. Lehecka chiude con un turno di servizio a trenta e vola al terzo turno, dove sfiderà Khachanov o Etcheverry.