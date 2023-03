Inter, De Vrij lascia il ritiro dell’Olanda e torna a Milano: diventerà padre

Bellissima notizia per Stefan De Vrij, che è costretto lasciare il ritiro dell’Olanda per una ricorrenza speciale: il difensore dell’Inter, infatti, sta rientrando a Milano per assistere alla nascita di suo figlio. A comunicarlo è stata proprio la Nazionale di calcio olandese tramite una nota ufficiale, nella quale ha poi riferito che De Vrij sarà sostituito dall’juventino Matthijs De Ligt.