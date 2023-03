Pioggia e bandiere rosse nel venerdì di libere in Australia: la Ferrari spera nel passo gara

È stato particolarmente movimentato il venerdì di prove libere del GP d’Australia 2023, terza tappa del Mondiale di F1. In entrambe le sessioni si sono infatti verificati degli eventi che hanno scombinato i piani dei team. La prima sessione è stata caratterizzata da due bandiere rosse che ha comportato una bandiera a scacchi anticipata, mentre nella seconda è arrivata la pioggia sull’Albert Park. I piloti non hanno dunque potuto svolgere il lavoro programmato e saranno chiamati agli straordinari domani (meteo permettendo) per farsi trovare pronti in vista della gara.

Nonostante questi incidenti di percorso, la pista ha comunque emesso i primi verdetti. A dominare le FP1 è stato il solito Max Verstappen, unico pilota in grado di scendere sotto l’1:18, mentre le FP2 hanno visto Fernando Alonso mettere a referto il miglior tempo. E la Ferrari? Non è stata strepitosa, ma è comunque rimasta vicino alle posizioni di vertice, con un 5° e un 6° posto nella prima sessione, e un 2° e un 5° nella seconda. Le buone notizie per la Rossa sono però arrivate dal passo gara e in particolare dal ritmo di Sainz con gomma dura. Risultati incoraggianti ma che dovranno essere confermati nella giornata di sabato, decisiva nell’economia di tutto il weekend.

Sabato di libere 3 e qualifiche in cui bisognerà prestare molta attenzione alle condizioni meteorologiche. Si preannuncia infatti una giornata fredda a Melbourne (temperature non superiori a 15 gradi) e sicuramente la pista ne sarà condizionata. Sbilanciarsi in un pronostico non è facile, ma l’impressione è che sia tutto molto aperto. La Red Bull resta superiore alle altre, tuttavia l’Aston Martin può essere molto pericolosa e anche la Ferrari potrà giocarsi le sue carte con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Non va infine dimenticata la Mercedes, che nonostante le mille difficoltà ha visto Lewis Hamilton secondo nelle FP1 e George Russell quarto nelle FP2 Appuntamento alla mattinata di sabato 1° aprile con la terza e ultima sessione di libere alle ore 3:30, poi le qualifiche alle ore 7:00.