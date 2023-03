Masters 1000 Miami 2023, Alcaraz: “Mi piace giocare contro Sinner, abbiamo un bel rapporto”

Carlos Alcaraz è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2023. Non è ovviamente mancata una domanda su Jannik Sinner, suo prossimo avversario: “Andiamo molto d’accordo. Anche se ci vediamo solo nei tornei e non abbiamo molte occasioni per parlare, c’è un bel rapporto tra noi. Mi piace giocare contro di lui, sono match belli sia da giocare che da guardare. Sono sicuro che ci affronteremo ancora molte volte in futuro ed entrambi lotteremo per grandi cose“.

“La sospensione di ieri non mi ha condizionato. Sono tornato a casa al più presto per essere il più riposato possibile, non è stato un problema giocare il giorno dopo – ha proseguito Alcaraz, per poi analizzare la sfida – Non sono rimasto sorpreso da come ho iniziato perché so qual è il mio livello. Fin da subito ho servito bene e sono stato solido da fondo campo. A lui solitamente piace dominare, perciò ho cercato di cominciare in quel modo per impedirglielo. Voglio giocare a questo livello“.

“Pur essendo il numero uno del mondo, imparo ad ogni partita. E’ fantastico essere qui ed essere circondato da persone fantastiche. Perché ho sempre il sorriso? Mi piace scherzare con il mio team, anche durante le partite, per sorridere. E’ importante per la mia personalità e il mio tennis. Essere felice è una cosa naturale per me – ha aggiunto Alcaraz, che poi ha concluso commentando i paragoni con i Big 3 – Non ci penso. Vado avanti per la mia strada e cerco di seguire il mio percorso, a prescindere da ciò che hanno fatto loro“.