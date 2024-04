Masters 1000 Madrid, Nadal: “Si dovrà vedere se posso giocare due giorni di seguito”

Rafael Nadal ha battuto Pedro Cachin dopo una grande partita, ma lo spagnolo si fa subito realista nella conferenza stampa: “Sto bene, domani vedremo. Sono contento, ma non so come mi rialzerò a livello di stanchezza, però non mi sento infortunato, dobbiamo aspettare ma per me questa è la cosa più importante. Fisicamente dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, ma ho resistito bene, sto bene”. Sulle sensazioni post match: “È un po’ un mistero perché è da molto tempo che non gioco una partita di tre ore. È un peccato non aver vinto il secondo set, alla fine, in questo momento in cui mi trovo, il secondo set mi ha dato più di quanto mi abbiano dato tre ore di gioco. Ma quello che è successo è successo e ho vinto, quindi sono felice di questo e di aver accettato la sfida del terzo set e di essere migliorato. Credo che il primo set sia stato troppo comodo, lui era troppo nervoso. Ha alzato il livello e io ho gareggiato troppo poco per prendere decisioni rapide su cosa fare. Le cose non arrivano automaticamente, questa è la realtà. Ma nel terzo set almeno sono riuscito a essere di nuovo imprevedibile e almeno a metterlo a disagio. Perché nel secondo, oltre a rimontare dal 4-1 e raggiungere il tie break, è stato più un suo demerito. Alla fine del secondo set la tensione era evidente e ho iniziato malissimo il tie break, non sono riuscito a vincere quel secondo set, nel terzo ci sono riuscito. Ho cambiato il mio modo di giocare e il mio livello nel terzo set non era peggiore che nel secondo o nel primo”. Sul recupero: “Non so se ho fatto un passo avanti nel recupero, fino a domani vedrò come sto, non è noto. Questa è la mia realtà attuale. La prima cosa è vedere se sono in grado di giocare due giorni di seguito e giocare con garanzie di poter competere, lo spero, ma non do nessuna notizia per me è un mistero, è da un po’ che non gioco caricandomi queste cariche in una partita ufficiale ed è un po’ una cosa. mistero. Ma se domani potrò competere sarà una settimana molto positiva. Avere giocato quattro partite qui è una buona notizia. Dovremo vedere se ritroverò le forze e riuscirò a ritrovare automatismo, velocità e qualità”.