Diffidati Genoa-Cagliari: i giocatori di Gilardino a rischio squalifica in vista del Milan

Alle 20:45 di oggi, lunedì 29 aprile, il Genoa ospiterà il Cagliari al Ferraris in occasione della trentaquattresima giornata di Serie A. Obiettivi diversi per le due squadre. Quella di Alberto Gilardino può dirsi già salva, mentre i sardi di Claudio Ranieri hanno bisogno ancora di punti per regalarsi la salvezza. Il calendario del Genoa però non è certo dei più facili in questo rush finale. Dopo il Cagliari, Retegui e compagni dovranno sfidare Milan, Sassuolo, Roma e Bologna. In vista della partita contro i rossoneri, sono quattro i giocatori genoani in diffida: due difensori come Mattia Bani e Alessandro Vogliacco, un centrocampista come Kevin Strootman e un attaccante come Albert Gudmundsson. Sono loro i giocatori che dovranno prestare attenzione in questa sfida contro il Cagliari. La squadra di Ranieri invece ha tre diffidati: Alberto Dossena, Matteo Prati e Leonardo Pavoletti.

DIFFIDATI GENOA: Mattia Bani, Alessandro Vogliacco, Kevin Strootman, Albert Gudmundsson

DIFFIDATI CAGLIARI: Alberto Dossena, Matteo Prati, Leonardo Pavoletti.