LIVE – Arnaldi-Munar, terzo turno Masters 1000 MADRID 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Munar, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Dopo aver estromesso dalla manifestazione la terza testa di serie del tabellone Casper Ruud, ora il tennista sanremese è chiamato alla fatidica prova del nove. Munar è un giocatore che non si batte da solo e c’è il rischio che in Matteo possa subentrare un calo di energie specialmente a livello mentale, più che fisico. Inoltre non è mai semplice affrontare un giocatore che hai sconfitto solamente una settimana prima, come accaduto in questo caso a Barcellona. Ma resta una ghiotta chance per Arnaldi, che deve provare a sfruttarla. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e Munar pianificati come alle ore 11:00 sul campo Manolo Santana.

COME SEGUIRE IN TV ARNALDI-MUNAR

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

LIVE ARNALDI-MUNAR