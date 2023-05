Masters 1000 Madrid 2023: Alcaraz si conferma campione, sconfitto in finale Struff

Il Masters 1000 di Madrid 2023 (terra battuta). incorona Carlos II. Alcaraz batte in tre set Struff in una finale durata 2h25′ e bissa il titolo conquistato nel 2022 nel Mille spagnolo. Impegno più difficile del previsto per il classe 2003 di Murcia, che pur essendo ampiamente favorito alla vigilia ha dovuto fare i conti con un avversario in grande fiducia e capace di creargli svariati problemi. Alla fine però ad avere la meglio è stato proprio Alcaraz, trascinato dal suo pubblico e capace di imporsi con il punteggio di 6-4 3-6 6-3, migliorando il suo bilancio stagionale a 29-2. Niente da fare invece per Struff, che rinvia l’appuntamento con il primo titolo in carriera e non riesce a diventare il primo lucky loser della storia a vincere un Masters 1000. Poco male per il tedesco, che può consolarsi con la miglior settimana della sua vita e inoltre – per la terza volta in altrettanti precedenti – dimostra di saper dare gran filo da torcere ad Alcaraz.

GLI HIGHLIGHTS

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Buona partenza per Alcaraz, che ha conquistato il break già nel game d’apertura, ma è stato costretto ad annullare una chance dell’immediato contro break già nel game seguente. Fin dalle battute iniziali si è capito che non sarebbe stata una passeggiata per lo spagnolo, il quale ha infatti perso il servizio scivolando sotto 2-3 e si è trovato a fare i conti con i potenti colpi di Struff, molto propositivo e aggressivo fin da subito. Ancora una volta, però, Alcaraz è tornato avanti e i suoi meriti sono da dividere con i demeriti del tedesco, che nel settimo gioco ha commesso due doppi falli ed ha ceduto il servizio. Struff ha anche avuto la chance per rientrare, ma sul 5-4 ha sprecato tre palle break consecutive e, perdendo cinque punti di fila, ha lasciato andare il set.

Struff ha però continuato a giocare davvero bene ed ha conquistato un vantaggio importante in apertura di secondo parziale, portandosi avanti di un break. Il set, di fatto, si è poi deciso nel quinto gioco, in cui il giocatore teutonico ha annullato ben cinque palle break e avuto la meglio dopo 22 punti. Alcaraz ha limitato i danni, cancellando una chance di doppio break nel game seguente, ma il set era ormai compromesso. 6-3 dunque in favore di Struff e finale che si deciderà al terzo set.

Parziale decisivo che si è rivelato a due facce. A partire meglio è stato il tedesco, capace di procurarsi una palla break già nel terzo gioco. Tuttavia, da questo momento in poi Alcaraz non ha più perso neppure un punto al servizio ed ha conquistato la vittoria in maniera relativamente agevole. Lo spagnolo si è imposto per 6-3, ma avrebbe potuto archiviare la pratica anche prima, viste le palle break non sfruttate sul 4-1 e l’essersi trovato a due punti dalla vittoria sul 5-2. Poco male visto che ha comunque avuto la meglio dopo 2h25′ e si è confermato campione a Madrid.