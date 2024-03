Masters 1000 Indian Wells 2024, Sinner sa solo vincere: Struff domato in due set, è agli ottavi

Jannik Sinner sa solo vincere. Il numero uno d’Italia sconfigge nettamente Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-3 6-4 e in un’ora e dodici minuti di gioco vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells (California, cemento outdoor) qualificandosi per gli ottavi di finale dove, martedì, affronterà il vincente del match tra l’americano Ben Shelton e l’argentino Francisco Cerundolo. Per Sinner, ancora imbattuto in questo splendido 2024, si tratta della diciassettesima vittoria di fila. Una striscia che il tennista italiano non ha nessuna intenzione di interrompere.

PRIMO SET – Eppure l’inizio di partita era stato insidioso per il numero tre del mondo: nel terzo game, infatti, Sinner è costretto ad annullare una palla break, ma lo fa alla grande con il servizio e si invola sul 2-1. Break mancato, break subito. Jannik non si fa intimorire dai serve and volley di Struff, scalda la sua magnifica risposta di rovescio, poi spinge alla perfezione anche con il diritto e piazza l’allungo vincente. Dopo pochi minuti il punteggio dice 4-1 per Jannik che è solido alla battuta e non dà nessuna chance al suo avversario di rientrare nel parziale: la conseguenza naturale è il 6-3 per Sinner.

SECONDO SET – Struff prova a fare qualcosa di diverso, si butta in avanti con più continuità e cerca di andare all-in: gli riesce per i primi due turni di battuta del secondo set dove lascia le briciole a Jannik e in qualche modo porta il punteggio di parità sino al 2-2. Nel quinto gioco però Sinner alza il livello, lo costringe ai vantaggi e poi piazza la zampata che orienta la partita in maniera quasi definitiva. Jannik, avanti 4-2, ha anche la palla del doppio break ma Struff è bravo a rimanere attaccato al match. Sul 4-3 l’altro momento di difficoltà per il numero tre del mondo: un doppio fallo in apertura, poi un diritto sballato e si ritrova sotto 15-40. Ma Jannik piazza due ace, uno schiaffo al volo vincente, un diritto sulla riga e per magia, in un attimo, è sul 5-3. Di fatto è l’ultimo momento difficile dell’incontro per Sinner che, senza problemi, tiene l’ultimo turno di battuta e stacca il pass per gli ottavi di finale.