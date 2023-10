Marozsan-Hurkacz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Fabian Marozsan affronterà Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma sul cemento cinese. Dando un’occhiata al ranking può sembrare un match dall’esito scontato visto che si affrontano il numero 91 e il numero 17 del mondo, ma in realtà non è affatto così. L’ungherese ha infatti dimostrato a più riprese di poter essere estremamente pericoloso quando è in giornata tanto che, dopo la clamorosa vittoria contro Alcaraz a Roma, in quel di Shanghai ha battuto prima De Minaur e poi Ruud. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà però Hurkacz, il quale ha più esperienza ed è reduce da una battaglia contro il beniamino di casa Zhang dalla quale è uscito indenne da grande giocatore qual è. Tra i due non ci sono precedenti.

