Marcia, Palmisano si separa dal tecnico Parcesepe: “Decisione sofferta”

Antonella Palmisano ha deciso di separarsi dal tecnico Patrizio Parcesepe. L’atleta delle Fiamme Gialle ha motivato questo cambio di guida tecnica spiegando: “È stata una decisione molto sofferta, che non avrei mai voluto prendere. Reputo Patrick uno dei migliori tecnici a livello mondiale, e nei lunghi anni trascorsi insieme sono cresciuta come atleta e come persona. Ma come tutti i percorsi estremamente intensi, si sono inevitabilmente alternati entusiasmo e logorio. In questo momento della mia vita e della mia carriera, sento di dover percorrere una strada diversa, che mi permetta di ritrovare equilibrio e serenità, per affrontare al meglio l’anno olimpico e raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissata. Il cammino sportivo e di vita fatto insieme, che ci ha portato fino alla medaglia olimpica, rimarrà per me indelebile, e lo custodirò con gratitudine“.

Al fianco di Parcesepe, Palmisano ha ottenuto traguardi davvero significativi, tra cui un’importante medaglia olimpica. Anche il presidente federale, Stefano Mei, ha voluto ringraziare il tecnico per il lavoro svolto e allo stesso tempo mostrare vicinanza alla 32enne pugliese: “La loro collaborazione ha regalato all’atletica italiana soddisfazioni ed emozioni straordinarie. Staremo vicini ad entrambi per consentire loro di continuare a produrre grandi risultati“.